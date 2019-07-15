Soylu:"O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler. Milletimizin üzerine tank sürenler mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır diye düşünmediler. Cenab-ı Hakkın ve milletin rızasını değil talimat aldıkları o hainin rızasını düşündüler"

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Emniyet Binasının açılışında konuştu

Kaynak: İHA