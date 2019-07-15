Soylu: " O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler.
Soylu:"O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler. Milletimizin üzerine tank sürenler mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır diye düşünmediler. Cenab-ı Hakkın ve milletin rızasını değil talimat aldıkları o hainin rızasını düşündüler"
ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Emniyet Binasının açılışında konuştu
Kaynak: İHA
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