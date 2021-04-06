Soylu: "O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir"
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Soylu: "O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" projesinin Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" projesinin Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.(3)

Soylu: 'O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir'
Soylu: 'O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir'
Soylu: 'O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir'
Soylu: 'O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir'
Soylu: 'O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:18:55. #1.14#
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