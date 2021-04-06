Soylu: "O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiç bir zaman geçmemiştir"
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" projesinin Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" projesinin Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.(3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci