Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
28.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA