Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin...
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Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

28.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:33
Soylu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. (5)

Kaynak: AA

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: Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin...
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