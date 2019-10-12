Soylu: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz"

Soylu: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

12.10.2019 14:07
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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