Soylu: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
12.10.2019 14:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA