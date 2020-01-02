Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HATAY (AA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"
02.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:08
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
HATAY (AA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"
Kaynak: AA