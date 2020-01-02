Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir...
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Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HATAY (AA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"

02.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:08

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İçişleri Bakanı 'nun gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

HATAY (AA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne 'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir...
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