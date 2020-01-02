02.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:08

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

HATAY (AA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"

Kaynak: AA

Haber Videosu