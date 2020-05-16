Soylu, Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerlerle iftar yaptı (1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerle ile iftar yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman SoyluNamaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerler ile mevzide iftar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerle ile iftar yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman SoyluNamaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerler ile mevzide iftar yaptı. İftar sofrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. (1) Kaynak: AA