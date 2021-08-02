Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik"
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Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (7)

İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır."

Soylu: 'Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik'
Soylu: 'Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik'
Soylu: 'Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik'
Soylu: 'Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı...
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı...
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