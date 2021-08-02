Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (7)
İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü