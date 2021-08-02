Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.