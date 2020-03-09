Soylu: "Milletimiz olağanüstü bir yardımlaşma kabiliyeti ortaya koydu"
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.
09.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:29
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (4)
Kaynak: AA
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