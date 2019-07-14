Soylu: "Memleketimizin böyle bir olayla karşı karşıya kalmasını hiçbirimiz beklemiyorduk"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bir konuşma yaptı. (1)

Kaynak: AA