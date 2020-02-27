Soylu: "Memleketi birbirine özletmişler, insanları özletmişler birbirlerine"
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Soylu: "Memleketi birbirine özletmişler, insanları özletmişler birbirlerine"

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

27.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:23
Soylu:

Editör Masası

İçişleri Bakanı 'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (14)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Soylu: "Memleketi birbirine özletmişler, insanları özletmişler birbirlerine"
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