Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.
28.10.2019 11:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...