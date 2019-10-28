Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...

Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.

28.10.2019 11:04
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et