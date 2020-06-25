Soylu: "Malları, evleri, ocakları ellerinden alınmış bu insanların son sığınma noktası İdlib"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.
25.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. (3)
Kaynak: AA