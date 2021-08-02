Soylu: "Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım"
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Soylu: "Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5)

İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medyayla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım."

Soylu: 'Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım'
Soylu: 'Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım'
Soylu: 'Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım'
Soylu: 'Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
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