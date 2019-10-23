Soylu: "Küresel güçler artık terör örgütlerini muhatap almaktan vazgeçmelidirler"
Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumunun düzenlendiği salon Sempozyuma katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ORSAM Başkanı Prof. Dr.
Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumunun düzenlendiği salon
Sempozyuma katılanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sertifika takdim etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu. (11)