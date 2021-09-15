Soylu: 'Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil' - Haberler
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Soylu: "Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"nda konuştu. (4)

Soylu: "2011'den itibaren Türkiye'de çok ciddi bir göç dalgası başladı"

Soylu: "Ne iç güvenlik ne kamu düzeni ne de asayiş konusunda herhangi bir kritik olayla karşı karşıya kalmadık"

Soylu: "Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil"

Soylu: Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil

Soylu: Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil

Soylu: Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil

Soylu:
AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.
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Haber: Soylu: 'Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil' - Haberler
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