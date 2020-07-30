Soylu: "Kurallara uyarsak hüzünlü bir bayram geçirmeyiz" Kurban bayramı denetimleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizle sürücülere uyarıda bulunması AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması...

Kurban bayramı denetimleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizle sürücülere uyarıda bulunması AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması kapsamında Afyonkarahisar'da denetim faaliyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu. (2) Kaynak: AA