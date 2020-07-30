Soylu: "Kurallara uyarsak hüzünlü bir bayram geçirmeyiz"
Kurban bayramı denetimleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizle sürücülere uyarıda bulunması AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması...
30.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:46
Kurban bayramı denetimleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizle sürücülere uyarıda bulunması AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak yol kontrol ve trafik denetimi uygulaması kapsamında Afyonkarahisar'da denetim faaliyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA