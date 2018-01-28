Soylu, Kovalamaca Sırasında Açılan Ateşle Hayatını Kaybeden Karakan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te yılbaşı gecesi polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, kovalamaca sırasında açılan ateşle yaşamını yitiren Ekrem Görkem Karakan'ın (16) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, beraberinde Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Karakan ailesinin merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki evine geçti.

Basına kapalı yapılan görüşmede Bakan Soylu'nun, baba Sedat Karakan ve ailenin diğer fertlerine başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Soylu, evden ayrıldıktan sonra çevrede toplanan vatandaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de hazır bulundu.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yılbaşı gecesi, Kavaklık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan Ekrem Görkem Karakan, kovalamaca sonucu açılan ateşle ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetmişti.