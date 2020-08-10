Soylu: "Koruma Akademisi'nin eğitimini almayan koruma görevi yapamayacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.
10.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.
Kaynak: AA