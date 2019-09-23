Soylu: "Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır "

Soylu: "Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır "

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi -Çalıştaya katılanlardan detaylar -İstiklal Marşı'nın okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

23.09.2019 11:17
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

-Çalıştaya katılanlardan detaylar

-İstiklal Marşı'nın okunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı. (7)

Kaynak: AA
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