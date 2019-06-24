Soylu: "Köle nizamını oluşturanlara müsaade etmemek bizim temel felsefemiz olmalıdır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Göç ve Manevi Destek Merkezi'nin açılışına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Göç ve Manevi Destek Merkezi'nin açılışına katıldı. (1)
Kaynak: AA
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