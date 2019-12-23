Soylu: "Kıran-11 operasyonundayız; jandarmamız, güvenlik korucumuz, polisimiz hep birlikteyiz"
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Soylu: "Kıran-11 operasyonundayız; jandarmamız, güvenlik korucumuz, polisimiz hep birlikteyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.

23.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:30
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. (11)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Kıran-11 operasyonundayız; jandarmamız, güvenlik korucumuz, polisimiz hep birlikteyiz"
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