27.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:05

Anadolu Ajansı Editör Masası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (16)

İçişleri Bakanı Soylu: "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar."

Kaynak: AA

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