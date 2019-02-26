Soylu: "Kim Aziz Milletimizin Huzurunu Bozmak İstiyorsa, Onları Yerin Yedi Kat Dibine Gömmek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 780 bin kilometrekarede değil, etrafımızda, coğrafyada da kim bize musallat olmak istiyorsa, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın yarın, güzel ve aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa, bilesiniz ki onları yerin yedi kat dibine gömmek milletimize boynumuzun borcudur." dedi.

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde halka hitap etti.

İstanbul'da aralarında sözde Türkiye sorumlusunun da bulunduğu 8 DHKP/C'li teröristin yakalandığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bizimkiler dağda PKK'yı nasıl avlıyorlara, nasıl onlara orada hayat hakkı tanımıyorlarsa, nasıl inlerinde onlara gerekli cevabı veriyorlarsa bugün İstanbul emniyetimiz de istihbaratımız da terör dairemiz de terörle mücadele şubemiz de Allah razı olsun onlardan... DHKP/C'li 8 teröristi inlerinde buldular, derdest ettiler. Birisi Türkiye sorumlusu, birisi yeşil kategoride, ikisi gri kategoride. Allah'ımıza şükürler olsun, sadece 780 bin kilometrekarede değil, etrafımızda, coğrafyada da kim bize musallat olmak istiyorsa, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın yarın güzel ve aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa, bilesiniz ki onları yerin yedi kat dibine gömmek milletimize boynumuzun borcudur."

Terör örgütünü ve faaliyetlerini savunan milletvekillerine, "milletin vekili" demeyeceğini dile getiren Soylu, "Ben onlara 'Kandil'in vekilleri' diyorum. Ben onlara, 'PKK'nın vekili' diyorum. Ben onlara, 'milletin vekili' demem. Bizim milletimizin, aziz milletimizin, güzel insanlarımızın, böyle teröre destek olan, terörün emrinde olan milletvekili olamaz, olmayacaktır." ifadesini kullandı.

- "Son 1,5 ayda, 16,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirdik"

Soylu, geçen yıl 10'u uluslararası olmak üzere 275 organize suç çetesini çökerttiklerini bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdiklerine değinen Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdiklerini söyledi.

Soylu, "Türkiye'de 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan ölmüştü. Şimdi aralık hariç, 2018'de 491'e düştü. Daha da düşecek. Son 1,5 ayda 16,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirdik." dedi.

Hırsızlıkla da mücadele ettiklerini aktaran Soylu, "Ankara'da günde 30 evde hırsızlık oluyordu, 10'a düşürdük. İzmir'de 8'e düşürdük. İstanbul'da 78 oluyordu, 57'ye düşürdük. Sadece uyuşturucuların üstüne gitmiyoruz. Sadece terör örgütlerinin üstüne gitmiyoruz. Aynı zamanda hırsızların da iflahını kesmek bizim sorumluluğumuzdadır." diye konuştu.

"Bu kaseti başa sarmamalıyız"

Soylu, Türkiye'nin gelecek 4,5 yıl da güçlü bir sıçrama gerçekleştireceğini vurgularken, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'nin çok güçlü bir sıçrama yapacağı dönem olacak. 3 bin dolardan 10 bin dolara getirdiğimiz kişi başına gelir seviyesini çok hızlı şekilde arttıracağız. Tam 6-7 yıldır çektiklerimiz nedir? 10 bin dolara geldik, bizi orada çaktılar, ilerletmiyorlar. Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz olayları, Türkiye'nin adım atmasını engellemek, Türkiye'nin yatırım yapılmasını engellemek, gençlerimize daha rahat iş bulmasını engellemek, ülkemizin istikrarını bozabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar."

Milletin çok sıkıntı çektiğinin altını çizen Soylu, "Bu ülkede kasetin başa sarılmasına müsaade etmememiz lazım geldiğini söylüyorum. Bu kaseti başa sarmamalıyız." dedi.

Soylu, "31 Mart'tan sonra ayağına (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) topu verelim de Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksana bir de çatala çaksın. Bize oyun kurmaya çalışanlara karşı, memleketimin yarınlarına ümitle gençlerini götürebilecek, ülkenin yarınlarını götürebilecek, ekonomiyi sıçratacak, milli-yerli üretim yapacak, ne olur o gücü bizden tekrar esirgemeyin. Ne olursunuz boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın." ifadelerine yer verdi.

"Biz sadece bu dünya için var değiliz, bizim için esas olan ahirdir, öteki dünyadır. Biz burada bir sınavdayız, bir imtihandayız. Makam bizi şımartıyor mu, para bizi şımartıyor mu, fazla sevgi bizi şımartıyor mu?" diyen Soylu, bunun sınavında olduklarını sözlerine ekledi.

Soylu, konuşmasının ardından vatandaşları selamlarken, karanfil ve bez torba dağıttı.

Kaynak: AA