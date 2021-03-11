Soylu: "Kazalardaki can kaybının yüzde elli azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına video konferans ile katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına video konferans ile katıldı. (1)

"2011-2020 döneminde BM nezdinde belirlenen kazalardaki can kaybının yüzde elli azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz"

"2015 yılında yıllık 7 bin 530 olan trafik can kaybı sayısı 2020 sonu itibariyle 4 bin 866 olarak gerçekleşmiştir"

"5 yıldan bugüne kadar yüzde 35'lik sadece rakamlar üzerinden bir azalma söz konusu"

"10 bine yakın insanımızın son 5 yılda hayatını kaybetmediği, yüzbinlerce insanımızın sakat kalmadığı, engelli olmadığı bir sonuçla karşı karşıyayız"

"Marmara bölgesi ve çevresindeki 20 ilde genel olarak özellikle yaya güvenliğinde ülke ortalamasının üzerinde bir başarı görülüyor"

"Ancak Pandemi etkisiyle motosikletlerin karıştığı kazalar ve bu kazalardaki can kayıpları rahatsız edici bir şekilde artmış. Buraya acilen hızlı ve etkili bir tedbir almak durumundayız"

"Yeni dönemde görünürlük, etkili denetim, algılanan yakalanma riskinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır"

"Biz sizlerden eski tabirle koçan doldurmanızı değil, az kural ihlali yapılan bir trafik bekliyoruz. Hedefimiz budur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci