Soylu: "Kaza yeri sonrası ölümleri istatistiğimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir istatistiktir"
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Soylu: "Kaza yeri sonrası ölümleri istatistiğimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir istatistiktir"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı. (1)

Soylu: 'Kaza yeri sonrası ölümleri istatistiğimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir istatistiktir'
Soylu: 'Kaza yeri sonrası ölümleri istatistiğimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir istatistiktir'
Soylu: 'Kaza yeri sonrası ölümleri istatistiğimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir istatistiktir'
Soylu: 'Kaza yeri sonrası ölümleri istatistiğimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir istatistiktir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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Soylu: "Kaza yeri sonrası ölümleri istatistiğimiz 2015 yılından itibaren başlayan bir istatistiktir" - Haberler
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