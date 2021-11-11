Soylu: "Kastamonu milli kültürümüzdür" - Haberler
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Soylu: "Kastamonu milli kültürümüzdür"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğinde konuştu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğinde konuştu. (2)

Soylu: Kastamonu milli kültürümüzdür

Soylu: Kastamonu milli kültürümüzdür

Soylu: Kastamonu milli kültürümüzdür

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
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