Soylu: "Kastamonu milli kültürümüzdür"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğinde konuştu.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliği
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğinde konuştu. (2)