Soylu: "Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.
13.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (8)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor...