Soylu: "Dünya ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşıyor"
AA, Ömer Yasin Ergin - Güncel
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e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı'nda konuştu.
MARDİN (AA) - e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı'nda konuştu.
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