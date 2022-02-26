Soylu: "Dünya ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşıyor" - Haberler

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Soylu: "Dünya ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşıyor"

AA, Ömer Yasin Ergin - Güncel
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e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı'nda konuştu.

MARDİN (AA) - e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de e-Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi Açılış Programı'nda konuştu.

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Soylu: Dünya ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşıyor

Soylu: Dünya ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşıyor

Soylu: Dünya ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşıyor

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Haberler

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