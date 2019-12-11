Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz"
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Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz"

Toplantıya katılan kadın mülki idare amirlerinden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti.

11.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:12
Soylu:

Toplantıya katılan kadın mülki idare amirlerinden görüntüler

İçişleri Bakanı 'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. (10)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz"
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