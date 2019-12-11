Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz"
Toplantıya katılan kadın mülki idare amirlerinden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti.
11.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:12
Toplantıya katılan kadın mülki idare amirlerinden görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. (10)
Kaynak: AA