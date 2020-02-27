Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten...
Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
27.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:18
Anadolu Ajansı Editör Masası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (25)
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar."
Kaynak: AA