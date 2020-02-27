Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten...
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Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten...

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

27.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:18
Soylu:

Editör Masası

İçişleri Bakanı 'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (25)

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten...
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