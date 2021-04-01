Soylu: "Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soylu: "Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına katıldı. (5)

"Haklarında tedbir kararı varken kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın oranı 2019'da yüzde 7, 2020'de yüzde 12, bu yılki cinayetlerde ise yüzde 7'dir"

"KADES'le ilgili de, 1 milyon 919 bin rakamına KADES ulaştı. İhbar sayısı 105 bin 372, asıllı ihbar sayısı 54 bin 488"

"Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet bürolarını hizmete alarak, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık"

Soylu: 'Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık'
Soylu: 'Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık'
Soylu: 'Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık'
Soylu: 'Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soylu: "Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:30:52. #1.14#
title