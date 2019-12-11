Soylu: "Kadın kaymakamlarımızdan, vali ve vali yardımcılarımızdan gerçekten çok yüksek verim...
Toplantıya katılan kadın mülki idare amirlerinden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti.
11.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:04
Toplantıya katılan kadın mülki idare amirlerinden görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. (1)
Kaynak: AA