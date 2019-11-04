Soylu: "Jandarmanın faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine yükseldi"

Soylu: "Jandarmanın faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine yükseldi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (2) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.

04.11.2019 09:57
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (2) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Jandarmanın faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine yükseldi"
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