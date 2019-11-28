Soylu: "(İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) O eve yapılan işareti, kendi evime...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu.
28.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu. (8)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "(İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) O eve yapılan işareti, kendi evime...