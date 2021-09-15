Soylu: "İzaha muhtaç olmayan bir konu, ülkemizin göçü hakikaten büyük bir mücadeleyle ve başarıyla yönettiğidir "

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı. (1)

"BM Mülteci Yüksek Komiserliğine göre Suriye ülkesinin yüzde 39,4'ü halen mülteci konumundadır"

"İzaha muhtaç olmayan bir konu, bu coğrafyanın aynı zamanda çatışma, istikrarsızlık, uyuşturucu, terör ve kaçakçılık rotalarıyla örtüşmesine rağmen ülkemizin göçü hakikaten büyük bir mücadeleyle ve başarıyla yönettiğidir"

"Göç meselesi özellikle refah şovenizmi üzerinden kırılmaya müsait bir fay hattı olarak tutulmaya çalışılmaktadır"

"Dünya, Suriye iç savaşını ve dünyadaki bütün düzensiz göç hareketlerini seyrederken Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde göç politikası belli olan, uygulama metinleri belli olan, strateji belgeleri belli olan tüm kurumlarının ne yaptığı belli olan bir anlayışı başından itibaren ortaya koyma basiretini ve kararlılığını gerçekleştirmiştir"