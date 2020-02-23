Soylu: "(İran'daki deprem) AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar"
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Soylu: "(İran'daki deprem) AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

23.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:05
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koordinasyon Merkezi'nde 'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "(İran'daki deprem) AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar"
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