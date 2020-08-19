Soylu: "(İl Afet Risk Azaltma Planı) Bu çalışma bizim için örnek, model ve pilot bir çalışma"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması Sinevizyon gösterimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)...
19.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
Sinevizyon gösterimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA