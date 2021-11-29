Soylu: "İHA'larla saha operasyonlarının sayısını kat kat yükselten bir anlayış ortaya koyduk" - Haberler
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Soylu: "İHA'larla saha operasyonlarının sayısını kat kat yükselten bir anlayış ortaya koyduk"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri"nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri"nde konuştu. (1)

Soylu: İHA'larla saha operasyonlarının sayısını kat kat yükselten bir anlayış ortaya koyduk

Soylu: İHA'larla saha operasyonlarının sayısını kat kat yükselten bir anlayış ortaya koyduk

Soylu: İHA'larla saha operasyonlarının sayısını kat kat yükselten bir anlayış ortaya koyduk

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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