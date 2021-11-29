Soylu: "İHA'larla saha operasyonlarının sayısını kat kat yükselten bir anlayış ortaya koyduk"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri"nde konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri"nde konuştu. (1)