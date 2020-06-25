Soylu: "(İdlib) Türkiye bu meseleye sırt çevirseydi, yaşanacakların utancı bütün dünyaya yeterdi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.
25.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. (6)
Kaynak: AA