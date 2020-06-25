Soylu: "(İdlib)10 bin 762 briket ev bitirildi"
"Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi ve oturması İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.
25.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:04
"Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi ve oturması
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.
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Kaynak: AA