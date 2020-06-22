Soylu: "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.
22.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA