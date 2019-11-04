Soylu: "Hırsızlık ve diğer suçlarda yüzde 90'lara varan azalmalar söz konusu olmuştur"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (2) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.
04.11.2019 10:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (2) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Hırsızlık ve diğer suçlarda yüzde 90'lara varan azalmalar söz konusu olmuştur"