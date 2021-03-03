Soylu: "Hiçbir yerde rehavete kapılmamak durumundayız"
03.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:28
Toplantının düzenlendiği salon Katılımcıların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında masada oturması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığında 81 il valisi ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Toplantının düzenlendiği salon
Katılımcıların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında masada oturması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığında 81 il valisi ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci