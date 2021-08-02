Soylu: "Herkes bu yangının söndürülmesine konsantre olsun"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü