Soylu: "Ülkenize, milletinize, devletinize ve vicdanınıza güvenin"
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Soylu: "Ülkenize, milletinize, devletinize ve vicdanınıza güvenin"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Yarın Çok Genç Olacak programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Yarın Çok Genç Olacak" programında konuştu.

Yarın Çok Genç Olacak programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Yarın Çok Genç Olacak" programında konuştu. (5)

Soylu: 'Ülkenize, milletinize, devletinize ve vicdanınıza güvenin'
Soylu: 'Ülkenize, milletinize, devletinize ve vicdanınıza güvenin'
Soylu: 'Ülkenize, milletinize, devletinize ve vicdanınıza güvenin'
Soylu: 'Ülkenize, milletinize, devletinize ve vicdanınıza güvenin'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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