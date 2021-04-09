Soylu: "Ülkenize, milletinize, devletinize ve vicdanınıza güvenin"
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Yarın Çok Genç Olacak programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Yarın Çok Genç Olacak" programında konuştu.
Yarın Çok Genç Olacak programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Yarın Çok Genç Olacak" programında konuştu. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci