Soylu: "Her şehre giriş ve çıkış ciddi şekilde kontrol altında olacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci