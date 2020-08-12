Soylu: "Hem emniyet teşkilatımızın hem de üniversitelerimizin tecrübesini bir araya getirmeye...
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.
12.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:03
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. (1)
Kaynak: AA