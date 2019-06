Soylu: "Hayatımda böyle bir seçim görmedim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu milletin kendisini idare etmesini hazmedemeyenler fırsat kollamaktadır. Onların mağlup edileceği tek yer vardır o da sandıktır, reydir, demokrasidir. Eğer bu seçimde farklı bir sonuçla karşı karşıya kalırsak telafisi zor işlere Türkiye ev sahipliği yapar." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Çok sayıda partilinin katıldığı iftardan sonra konuşma yapan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her seçimde sahada koştuğunu, gayret gösterdiğini ve sadece Türkiye'de değil sınırların dışında da mazlumun sesi olduğunu belirterek, hem onun hem de sevgisi ve gülümsemesi gerçek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın selamını getirdiğini söyledi.

"Dünyaya karşı dik duruşu kabul etmediler"

Türkiye'nin bugüne dek çok sıkıntılar çektiğini ve salonda bulunanların çekilen sıkıntıların her birini gördüğünü belirten Soylu, "Bu ülkenin insanının, bu devletin ve bu milletin başından çok şeyler geçirildi. Darbeler gördük, ekonomik krizler yaşandı. Yüzde 250 devalüasyonla milletin bir gecede fakirleştiği günleri gördük. Etrafımızdaki coğrafyada olan bitene ses çıkaramadık. Çünkü güçsüzdük. Ama 21. asrın başından itibaren bu coğrafyada büyük bir gelişim başlattı bu kadrolar. O günden bugüne kadar bu gelişimi tasvip etmeyenler, milletin iktidar olmasına hazmetmeyenler, ne zaman fırsat bulmuşlarsa çelme takmaya çalıştılar. Ne zaman fırsat bulmuşlarsa içlerindeki nefretle, dünyaya karşı dik duruşu hiçbir zaman kabul etmediler." dedi.

AK Parti'nin sadece bugüne ait bir değerler silsilesi oluşturmadığını ve sadece bugüne ait yatırımlar yapmadığını aktaran Soylu, "AK Parti, geçmişimizden bugüne, geleceğe ait çok önemli bir anlaşıyı ortaya koydu. Bir devrim gerçekleştirdi. Hayal dahi edilemeyen şeyleri gerçekleşirdi. Sadece Recep Tayyip Erdoğan yapmadı. Onun liderliğinde onun cesareti ve ferasetiyle bu kadrolar gerçekleştirdi." diye konuştu.

"17 yıl boyunca iktidarda olmak kolay bir şey değildir"

Bakan Soylu, 17 yıldır gerçekleştirdikleri politikalarla vatandaşların bir bölümünü hoşnut iken bir bölümünü hoşnut etmemiş olabildiklerini ve milletin 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na, "Hiç yolundan sapma.' diye yüzde 52 oy verdiğini söyledi.

Soylu şöyle devam etti:

"Açık bir mesajdır milletin mesajı. 'Politikanızı beğeniyorum.' dedi milletimiz. 'Bu ülkede attığınız her adımı beğeniyorum. Yaptığınız bütün yatırımları beğeniyorum. Terörle mücadelenizi beğeniyorum, altyapı tahkiminizi beğeniyorum.' dedi. Millet bize bir şey daha söyledi; 'Sadece burası değil, etrafımızdaki coğrafyaya uzattığınız merhamet elini de beğeniyorum.' dedi. 'Ufak tefek eksikler var, onları da seçim sonuçlarıyla hissettiriyorum, bunu da düzeltin, Türkiye'yi hak ettiği çizgiye getirin' dedi.

17 yıl boyunca iktidarda olmak kolay bir şey değildir. Bunu sizler başardınız. Herkese karşı sizler direndiniz. Gezi, 17- 25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz'a karşı direndiniz. ABD'nin ekonomimize yaptığı saldırılara karşı şu anda direniyorsunuz. Bir daha darbeleri görmeyelim, bu ülkede yaşayan insanların değerleriyle birileri uğraşmasın diye tam 17 yıldır bize Avrupa ve ABD'den parmak sallayanlara karşı, 'Size bu ülkeyi yem etmeyeceğiz.' diye bir anlayışı ortaya koydunuz. Allah sizden razı olsun."

"İstanbul'u kazanırlarsa vebali hepimiz üzerine olur"

İstanbul'un kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu kentin sadece kendilerinin İstanbul'u olmadığını ifade eden Soylu, "İstanbul, Bakü'de ümidini yitirenlerin de İstanbul'udur. Şam'dakinin, bir taraftan Kerküklü'nün, Musul'un, Kosova'nın, Bosna'nın İstanbul'udur. Doğu Türkistan'da zulüm çeken kardeşlerimizin hayallerini ayakta tutan bir şehrin adıdır İstanbul. Fatih'in, Kanuni'nin İstanbul'udur. Mimar Sinan'ın, Selimiye'nin, Süleymaniye'nin, Fatih Camisi'nin, Topkapı Sarayı'nın İstanbul'udur. Bizim medeniyete değerlerimizin baş tacıdır İstanbul. Milletimizin inançlarıyla alay edenler, sizleri eciş bücüş görenler İstanbul'u kazanırlarsa, bilesiniz ki bunun vebali hepimiz üzerine olur. O yüzden 19 gündür burada çalışıyorum." dedi.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bakan gitsin Ankara'da otursun." dediğini de hatırlatan Soylu, "İstanbul doğduğumuz, çoluk çocuğumuzun doğduğu yerdir. İstanbul dostlarımızı, ekmeğimizi kazandığımız yerdir. Ekrem'in yanında duran Canan'a, Sezai'ye, Kılıçdaroğlu'na bırakacaksak vay bizim halimize. Bunu çok net söylüyorum. Siz Türkiye'yi yükselen Türkiye haline getiren teşkilattansınız. Her türlü kuşatmaya karşı ayakta duran teşkilattansınız. Başınıza gelen başka bir iktidarın, başka partinin başına gelse yerle yeksan olmuştu şu ana kadar." diye konuştu.

Bakan Soylu, bir tezgahla İstanbul'da başka bir anlayışın diriltilmeye ve 23 Haziran'ın bir siyasal kavganın merkezi haline getirilmeye çalışıldığını savunarak, "Onun için çok çalışmalıyız, çok mücadele ortaya koymalıyız. Çünkü İstanbul'un nereden geldiğini ve nereye gittiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Erdoğan geldikten sonra İstanbul huzur ve özgürlükler şehri oldu"

Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi öncesindeki döneme işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra İstanbul huzur ve özgürlükler şehri oldu. Çok çalışmazsak büyük bir sıkıntı içinde oluruz. Farklı düşünce ortaya koyanlara her birimiz gitmek zorundayız. İstanbul'un gücünü arkasına alarak Türkiye'nin istikrarını ortadan kaldırmaya çalışacaklara imkan vermeyiniz. Bunun vebali hepimizin olur. Dün yaşananları unutmamak lazım. Daha dün ezanı Muhammed'i ıslıklayanları, Binali Abi gösteriye giderken onu ıslıklayanları... Dünden bahsediyoruz. Bu milletin kendisini idare etmesini hazmedemeyenler fırsat kollamaktadır. Onların mağlup edileceği tek yer vardır o da sandıktır, reydir, demokrasidir. Eğer bu seçimde farklı bir sonuçla karşı karşıya kalırsak telafisi zor işlere Türkiye ev sahipliği yapar.

20 gün kaldı. Gaziosmanpaşa'da her eve gitmeliyiz, insanlara anlatmalıyız. 'Bu ülkeyi bir maceraya sokmayın.' diyen bir anlayışı ortaya koymalıyız. 28 Şubat döneminde olduğu gibi görüyorum yapılan tezviratları. Türkiye'ye başka bir noktaya taşımak istiyorlar. Ben 27 Şubat'ta Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanıydım. Gece gündüz gibiydi. Elde edilen, Türkiye'nin geldiği noktayı, yükselen Türkiye'yi bir günde tersine çevirmeye muvaffak oluyorlardı. İnşa edemezler ama bunlar yıkmayı iyi bilirler. Şunlara İstanbul'u yerle yeksan etme fırsatını ne olur vermeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. 19 gündür burada yapıyorum, bu arada kendi devlet işlerimi de yapıyorum. Diyor ki, 'İstanbul'da durmasın'. Kim ne derse desin, 23 Haziran'a kadar burada dağ taş çalışacağız."

"Hayatımda böyle bir seçim görmedim"

Gaziosmanpaşa'da yüksek bir oy almak, Erdoğan ve Yıldırım'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını kaydeden Soylu, "31 Mart'ta da karşı karşıya kaldığımız meselenin ortadan kaldırılmasına sadece bu ilçenin oyu yeter. 23 Haziran'da az çalıştığımızdan dolayı, eğer zikretmek istemediğim bir sonuçla karşılaşırsanız, o akşam sandıkların, televizyonun başında yığılıp kalırız hep beraber. Bu teşkilat zaferlerin teşkilatıdır. Millet ne derse ona bakan bir teşkilattır." dedi.

Seçimlere itiraz etmelerine engel olunduğunu, televizyonlar ve sosyal medyayla üzerlerine çullanıldığını belirten Soylu, "Yapmadıkları kalmadı neredeyse. Yıllardır siyasetteyim. Hayatımda böyle bir seçim görmedim. Binali Abi'nin 207 oyunun karşı adaya yazıldığı, 160 oyunun karşı adaya yazıldığını sabah muhtarlara da söyledim. Biz enayi miyiz? İtiraz etmeyecek miyiz? Hakkımızı aramayacak mıyız? Bu millet bize ne söyler o zaman? 29 bin oyun 13 bine düşmesi. Yüzde 90'ı açtırsak bugünü, 23 Haziran'ı konuşmayacaktık zaten. Ne matematiğe ne istatiğe sığar. AK Parti teşkilatı inanç içinde olursa ne Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu, ne öbür tarafta Canan kalır ne Sezai kalır. Hiç kimse kalmaz. Hepsini demokrasiyle beraber süpürürsünüz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu daha sonra partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA