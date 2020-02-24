Soylu: "Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak"
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Soylu: "Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak"

Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri Helikopterin inişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye...

24.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:45
Soylu:

Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri

Helikopterin inişi

İçişleri Bakanı 'nun taziye çadırına gelmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, burada vatandaşlara açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak"
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