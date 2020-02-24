Soylu: "Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak"
Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri Helikopterin inişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye...
Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri
Helikopterin inişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, burada vatandaşlara açıklamalarda bulundu. (1)