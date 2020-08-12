Soylu: "Güvenlik sadece suç ve suçlulardan ibaret değildir"
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.
12.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:03
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. (5)
Kaynak: AA